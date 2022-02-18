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Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı’nda bir tırın dorse tabanına oluşturulan gizli bölmede 55 kilogram eroin ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı’nda bir tırın dorse tabanına oluşturulan gizli bölmede 55 kilogram eroin ele geçirildi.
Asayiş 18.02.2022, 10:00
Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı’nda bir tırın dorse tabanına oluşturulan gizli bölmede 55 kilogram eroin ele geçirildi.