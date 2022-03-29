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Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tırda 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tırda 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Asayiş 29.03.2022, 09:50
Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tırda 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.