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Gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye’nin dört bir yanında zehir tacirlerine geçit vermedi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, son bir hafta içerisinde İstanbul, Hatay, Hakkari ve Antalya’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 255 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş 07.12.2021, 11:37
Gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye’nin dört bir yanında zehir tacirlerine geçit vermedi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, son bir hafta içerisinde İstanbul, Hatay, Hakkari ve Antalya’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 255 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan analiz neticesinde Pendik Ro-Ro limanına gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinin arka bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Narkotik dedektör köpeklerle yapılan aramada köpeklerin, dorse kapılarına tepki vermesi üzerine şüpheli görülen dorse kapıları yerlerinden sökülerek açıldı. Kapıların içerisinde oluşturulan gizli bölmelerde 319 paket içerisinde, toplam 84 kilogram eroin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul’da gerçekleştirilen diğer operasyonda ise uluslararası kargo terminalinde şüpheli olarak değerlendirilen bir gönderi önce x-ray cihazı ile kontrol edildi daha sonra dedektör köpeklerle arandı. Söz konusu gönderinin içerisinde toplam 102 kilogram Khat cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitki çayı diye uyuşturucu soktular

Gümrük Muhafaza ekipleri, Hatay’da Posta Müdürlüğünde Kenya’dan gelen uluslararası bir kargo içerisinde Khat cinsi uyuşturucunun izine rastladı. Yapılan analizde riskli bulunan gönderi açılarak arandı. Bitki çayı olarak beyan edilen gönderideki ürünler uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile analiz edildi. Analiz neticesinde 62 kilogram ağırlığındaki ürünlerin bitki çayı değil, Khat cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucuyu teslim almaya gelen şahıs göz altına alındı.

Esendere Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda ise İran’dan Türkiye’ye gelen bir tır şüpheli bulundu. Söz konusu tırda x-ray taraması ve narkotik dedektör köpek kontrolünden sonra gerçekleştirilen aramalarda araç çekicisinde bulunan sigara kartonlarının içerisine gizlenmiş toplam 6 buçuk kilogram ağırlığında metamfetamin cinsi uyuşturucu bulundu.

Uyuşturucu kekler, hassas burunlardan kaçmadı

Antalya’da havalimanında gerçekleştirilen bir diğer operasyonda içerisine uyuşturucu madde ilave edilen kekleri Türkiye’ye sokmak isteyen uyuşturucu kaçakçıları, Gümrük Muhafaza ekiplerinin çalışmaları sonucu deşifre edildi. Riskli görülen yolcuların bagajlarında yapılan kontrollerde valizlerde bulunan keklere dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine numune alınarak analiz edilen keklerin içerisinde esrar cinsi uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Operasyon sonucunda 6 kutu kek içine ilave edilmiş yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyu Türkiye’ye getiren şahıslar gözaltına alınarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 255 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken olaylarla bağlantılı olduğu düşünülen 5 kişi gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmalar ise devam ediyor.

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