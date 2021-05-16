Gümrük Muhafaza ekipleri Hatay’da rekor miktarda Captagon ele geçirdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Hatay’da 6 milyon 264 bin 259 adet ile rekor sayıda “Captagon” cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Muş, Bakanlığa bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı “Captagon” cinsi uyuşturucu madde yakalamasının gerçekleştiğini belirterek, 15-16 Mayıs tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanına gelen 17 konteyner yükü “bina taşı” beyan edilen eşyaya, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirildiğini aktardı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, söz konusu 17 konteyner yüküne yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 6 milyon 264 bin 259 adet, bin 72 kilogram “Captagon” cinsi uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydederek, ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değerinin 313 milyon TL olduğunu ifade etti.

Muş, tizin bir çalışma neticesinde söz konusu yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personelini tebrik ettiğinin altını çizerek, zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerini sürdüreceklerini vurguladı.