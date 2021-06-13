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Gümrük kapısında 3 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan sınır kapısında 3 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Asayiş 13.06.2021, 12:43
Gümrük kapısında 3 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan sınır kapısında 3 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın kasasının bagajına yapılan ek parça ile zulalanmış şekilde muhtelif markalarda 3 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile sigaralara el konularak, sürücü hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten adli soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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