Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında ocak ayında 14 ayrı olayda 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Gaziantep GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Suriye’ye açılan Kilis Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar ile bölge müdürlüğüne bağlı birimler tarafından, ocak ayında meydana gelen 14 ayrı olayda 811 bin 910 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi.