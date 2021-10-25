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Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 9 ayında 171 ayrı olayda 61 milyon 954 bin 572 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Asayiş 25.10.2021, 12:34
Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 9 ayında 171 ayrı olayda 61 milyon 954 bin 572 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 9 ayında yapılan aramalarda çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kapılarında meydana gelen 171 ayrı olayda 61 milyon 954 bin 572 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Gaziantep GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Suriye’ye açılan Kilis Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar ile bölge müdürlüğüne bağlı birimler tarafından ilk 9 ayda önemli çalışmalar sonucu 171 ayrı olayda 61 milyon 954 bin 572 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Ocak ayında 26 yakalamada 4 milyon 994 bin 704 TL değerinde kaçak eşya, Şubat ayında yapılan çalışmalarda 19 yakalamada 4 milyon 965 bin 696 TL değerinde kaçak eşya, Mart ayında ise 37 yakalamada 30 milyon 563 bin 529 TL değerinde kaçak gümrük kaçağı eşya, Nisan ayında 17 yakalama 2 milyon 397 bin 637 değerinde TL kaçak eşya, Mayıs ayında ise Mayıs 14 yakalama 2 milyon 154 bin 409 TL değerinde kaçak eşya, Haziran ayında 16 olayda 2 milyon 372 bin 245 TL, Temmuz ayında 7 ayrı olayda 1 milyon 808 bin 124 TL, Agustus ayında 18 ayrı olayda 3 milyon 175 bin 799 TL, Eylül ayında 17 olayda 9 milyon 531 bin 429 TL olmak üzere 2021 yılının ilk 9 ayında 171 ayrı olayda 61 milyon 954 bin 572 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

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