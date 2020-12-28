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Gümrük kaçağı makaron operasyonu
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı makaron, sigara sarma makinası, puro tütünü ele geçirildi.
Asayiş 28.12.2020, 11:54
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı makaron, sigara sarma makinası, puro tütünü ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gümrük kaçağı bandrolsüz makaron satışına yönelik yaptıkları çalışmada A.G. isimli şahsın Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan iş yerinde yapılan aramada 48 adet 250’şer gramlık puro tütünü, bin 200 adet boş makaron, 640 adet dolu makaron, 639 adet sigara kağıdı, 6 adet sigara sarma makinesi, 6 adet tütün tabakası ele geçirildi.Ele geçirilen ürünlere el koyan ekipler, iş yeri sahibi hakkında işlem yaptı.
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