Gülşen’in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi

Gülşen bir konserinde imam hatiplilere yönelik söylemi nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluk kararına karşı yapılan itiraz dilekçesi kabul edilmişti ve Gülşen ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Gülşen’in avukatı Emek Emre ev hapsinin kaldırılması için itiraz dilekçesini vermişti. Sulh Ceza Hakimliği, Gülşen’in ev hapsinin kaldırılmasına yönelik talebi reddetti.