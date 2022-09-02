Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

Şarkıcı Gülşen hakkında İmam Hatiplilere yönelik söylediği sözlerinden dolayı başlatılan soruşturma çerçevesinde iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gülşen hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir’de 30 Nisan’daki konserinde “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen’in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen ifadesi alınmak üzere Adalet Sarayı’na getirilmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede hazırlandı. Savcılık tarafından hazırlanan 48 sayfalık iddianamede 702 müştekiye yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gülşen hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.