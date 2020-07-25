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Gülistan, kodu düşürülen barajda aranmaya devam ediyor

TUNCELİ’DE 5 OCAK’TA KAYBOLAN VE 203 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA, DOKU’NUN EN SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİ OLAN VE OLAYDA ADI ŞÜPHELİ OLARAK GEÇEN ESKİ ERKEK ARKADAŞI Z.A İLE YAPTIĞI SON GÖRÜŞMENİN BEDEN DİLİ VE GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRMESİ YAPILDI.

Asayiş 25.07.2020, 17:06
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Gülistan, kodu düşürülen barajda aranmaya devam ediyor

Tunceli’de 5 Ocak’ta kaybolan ve 203 gündür haber alınamayan Gülistan Doku soruşturması kapsamında kodu düşürülen barajda arama çalışması sürüyor.Öteyandan Doku’nun en son görüştüğü kişi olan ve olayda adı şüpheli olarak geçen eski erkek arkadaşı Z.A ile yaptığı son görüşmenin beden dili ve görüntü iyileştirmesi yapıldı.

Abla Aygül Doku’nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmenin ardından Uzun Çayır baraj gölündeki su tahliye çalışmaları sürerken olaya ilişkin yeni detaylarda çıktı. Gülistan Doku’nun kaybolduğu güne ait olan ve eski erkek arkadaşı Z.A ile çalıştığı kafenin içerisinde ve dışarısında çekilen son görüntüleri bilirkişi tarafından incelenerek rapor haline getirildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ve ailenin avukatı ile paylaşılan bilirkişi raporunda, son görüldükleri mekanın güvenlik kamerası ayrıntılarına yer verildi.

AFAD tarafından Uzunçayır baraj gölü üzerindeki su üstü taramaları gerçekleştirilirken, abla Aygül Doku’da bilirkişi raporuna ilişkin açıklamada bulundu.

Pazertesi gününden itibaren barajda su tahliyesinin başlatılıp suyun 6 metreye yakın indiğini belirten abla Aygül Doku “ 203 gündür buradayız, arama çalışmalarına 6 Temmuz tarihinde ara verilmişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştük. Görüşmemizde kızımızın cinayete kurban gittiğini söylemiştik. Bize üzerinde durulduğunu ama delillerin büyük bir kısmının suyu gösterdiğini ifade etti. Bizde Gülistan sudaysa cesedini istiyoruz ve suyun kurutulmasını talep ettik. Bakanımız talebimizi geri çevirmedi ona çok teşekkür ediyorum. Her şekilde Gülistan’ın ailesinin arkasında olacağını söyledi” dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında bilirkişi incelemesinin sonuna gelindiğini ve raporun çıktığını dile getirerek raporla ilgili bilgi veren abla Doku” Gülistan’ın intihar ettiğini düşünmüyorum inanmıyorum ki 4 Ocak gecesi darp edilmişti kızımız biz onun şikâyetçi olup olmadığını da bilmiyoruz açıkçası. Daha dün bilirkişi raporu geldi. Zaynal, Gülistan’ın kafeden çıkıp tek başına ayrılırken gelip arkasında durması. Zaynal’ın ihtar, ikaz ve izah anlamında uzun süreli bedensel hareketleri bulunmakta. İki kadının mekanlara gelişleri ve Gülistan dışarıda beklerken Zaynal’ın kadınlardan birisini öpüyor. Biz bu iki kadını da bilmiyoruz. 202 gün sonra biz bu kadınların var olduklarını öğrendik. Bu iki kadının neden hala kimliklerinin tespit edilmediğini öğrenmek istiyoruz. Bu iki kadın olayla ilgili demek bir şeyler biliyor ki bize ulaşmadılar. Zaynal o kadınlardan mekan dışında yüksek el kol hareketiyle çok hararetli bir şekilde bir şeyleri izah etmektedir. Bu iki kadın orada bu durumlara şahit olmuştur ve daha sonra Gülistan içeri girmiştir. Zaynal’ın Gülistan ile konuşmasına o iki kadın ve mekanda başka bir kadın şahit olmuştur. Bu iki kadından birisi öptüğü için Zaynal o kadını tanımakta ve bilmektedir. Gülistan giderken Zaynal, Gülistan’ı durdurmuş ihtar, ikaz mahiyetinde bedensel olarak fazlaca ısrarcı bir şekilde Gülistan’ın üzerine eğilerek yaptığı görüşmeler dikkat çekici olup sokakta karşılaşılan bir kadın ve erkeğin normal görüşmesi dışında olduğu bilinmektedir” şeklinde konuştu.

Olay ile ilgili HTS kayıtlarının çıktığını ve Z.A hakkında avukatlarının tutuklama talebinde bulunduklarını belirten Aygül Doku “Biz taleplerimizin gecikmeden şüphelinin bir an önce tutuklanmasını istiyoruz. Z.A ile ilgili yeni bilgiler geldiği zaman dosya bir o kadar daha derinleşiyor. Yeni bir gelişme daha yaşandı 200 sayfa çalışma var elimizde. Şüphelinin üvey babası ile ilgili internet verileri her şey varken nedense Gülistan’ın 5 Ocak tarihinde ne Zaynal nede babasının telefonu aktif değil ve veriler yok. O gün ya telefonlarını evde bırakmışlar yada normal günlerde olduğu gibi neden telefon kullanmamışlar. Şüphelinin üvey babası ben o tarihte hiç evden çıkmadım diyor ben hata yaptığını düşünüyorum. Kısa süreli bir telefon görüşmesi yapıyor ve o zamanda dışarıdaydı. Biz artık olayın çözümlenmesini istiyoruz. 15 gün sonra Gülistan’ın suda olup olmadığı anlaşılacak” diye konuştu.

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