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Gülistan Can evinde ölü bulundu

DİYARBAKIR'IN KAYAPINAR BELEDİYESİNDE TEMİZLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN VE DAHA ÖNCE HDP DÖNEMİNDE İŞTEN ÇIKARTILDIĞI İÇİN EYLEM BAŞLATAN GÜLİSTAN CAN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Asayiş 06.08.2020, 01:46
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Gülistan Can evinde ölü bulundu

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan ve daha önce HDP döneminde işten çıkartıldığı için eylem başlatan Gülistan Can evinde ölü bulundu.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Gülistan Can 2 gündür kendisinde haber alınamayınca arkadaşları güvenlik güçlerine bildirdi. Ekipler tek başına yaşadığı Can’ın evine girdiğinde banyoda cansız bedenine ulaştı. Sara hastası olan Can’ın 2 gün önce duş alırken evinin banyosunda bilinmeyen bir sebeple öldüğü belirlendi. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çapta incelemelerde bulundu. Gülistan Can’ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

HDP döneminde işten çıkartılmıştı

Öte yandan Eylül adında Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Gülistan Can, yerel seçimlerin ardından HDP’li Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tarafından işten çıkarıldığını ve işten atıldıktan sonra şiddet gördüğünü belirterek, HDP Genel Merkezi önünde eylem yapmıştı. Can’dan geriye eylem sırasında “Kayapınar Belediyesinde çalışıyordum. HDP’li belediye başkanı geldikten sonra hiçbir sebep, tutanak, gösterge ve suçum olmadan beni işten çıkardı. Kendi adamları olduğu için bir kısmı işte tuttu. Ben devletimi savunduğum için Cumhurbaşkanıma laf ettiler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu savunduğum için Diyarbakır’da dayak yedim. Dayak yedikten sonra Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önüne gidip orada bir konuşma yaptığım zaman, ’Size yalvarmayacağım, hiçbir milletvekilinize ağız eğmeyeceğim, ben sizin gibi devletimi satmayacağım’ dedim. Sonrasında bana, ’Git seni Cumhurbaşkanın kurtarsın, bakanların kurtarsın, biziz burada bakan, biziz burada devlet, biziz burada başkan’ dediler. Cumhurbaşkanım, benim dayanacak gücüm kalmadı. Ben engelli bir insanım, bir insan sahipsiz diye, Diyarbakır’da tek başına diye yapılmaz. Bunlar niye bana bunu yaptı? Sizi savunduğum için, devletimi savunduğum için yaptılar. Kurtarın beni bakanlarım, hala tehdit alıyorum. Diyarbakır’da basına gidip Kayapınar Belediyesi önünde iki gece yattığım için beni dövdüler" diye kullandığı sözler kaldı.

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