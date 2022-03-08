banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorinde zamların ardı arkası kesilmiyor!
Benzin ve motorinde zamların ardı arkası kesilmiyor!
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Güldüren hırsızlık kameralara yansıdı

Manisa’da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı izleyenleri gülme krizlerine soktu. Görüntülerde 3 kişinin zorlukla kaldırdığı varili tek başına kaldırıp deviren ve üzerinde hoplayarak ezen kadının o anları hırsızlık mağdurlarını da güldürürken video paylaşıldığı sosyal medya platformunda da en çok izlenenler arasında yer aldı.

Asayiş 08.03.2022, 15:39
Güldüren hırsızlık kameralara yansıdı

Manisa’da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı izleyenleri gülme krizlerine soktu. Görüntülerde 3 kişinin zorlukla kaldırdığı varili tek başına kaldırıp deviren ve üzerinde hoplayarak ezen kadının o anları hırsızlık mağdurlarını da güldürürken video paylaşıldığı sosyal medya platformunda da en çok izlenenler arasında yer aldı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesinde bir binanın önünde yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Dış cephe kaplaması için iskele kurulan bir binanın önünde bulunan inşaat malzemeleri 2 Mart sabah 04.43 sıralarında at arabasıyla sokağa gelen biri kadın iki kişi tarafından çalındı. Kameralara yansıyan olayda 3 kişinin zorlukla yerinden kaldırdığı öğrenilen içi su dolu bir varil, kadın hırsız tarafından kaldırılıp içindeki su boşaltıldıktan sonra üzerinde hoplayarak ezdiği anlar izleyenleri gülme krizine soktu. Yaklaşık 40-45 bin liralık malzemelerinin çalındığını anlatan firma sahipleri videoyu izlediklerinde kadının hareketleri karşısında gülme krizine girdiklerini anlattı. İş arkadaşları tarafından güvenlik kamerası kayıtlarının bir sosyal medya platformunda yayınlamasının ardından video en çok izlenen görüntüler arasına girdi.

Hırsızlık olayının yaşandığı firmanın ortaklarından Mustafa Beksarı, “Bu durumu nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Sabah personel arkadaşlarımız geldi çalışmaya başladı. Beni 10.00-10.30 gibi arayarak malzemelerin çalındığını söylediler. Geldik esnaf arkadaşlarımıza sorduk kamera kaydı var mı diye hemen karşımızdaki dükkanda kamera kaydına ulaştık. Kamera kaydına baktık şikayetçi mi olayım güleyim mi anlamadım. Ablaya sesleniyorum. Abla böyle işler yaparken çevrene bir bak kamera var mı yok mu diye. O varil benim 3 elemanım zar zor arabaya kaldırıyor. Ortalama 60 kilo. O abla nasıl geldi, devirdi, ezdi kaldırıp arabaya attı götürdü hala şaşkınız. Bedensel olarak varili yamultuyor. Sosyal medyada paylaştık. Herkes kadının lehine döndü. ‘Helal olsun’, ‘Nasıl yaptı’, ‘Kadının gücü’ gibi yorumlar yapıldı.” dedi.

Firmanın diğer ortağı Eray Gezekli ise şunları söyledi: “Başımıza tuhaf bir olay geldi. Bizim el aletlerimiz var. Varil, iskele, matkap gibi. Bunları sürekli çalıyorlar. Bir esnaf arkadaşımızın güvenlik kamerasına yansımış. Bizim burada su varilimiz var. Bir ablamız geliyor. İnanın ki 3 kişi kaldıramıyor. O ablamız tek başına deviriyor, suyunu boşaltıyor, bedensel gücüyle yamultup at arabasına atıyor. Bizim arkadaşlarımız bunu sosyal medyada paylaştı. Rağbet gördü baya. Bizim de aslında komiğimize gitti. O ablamıza sesleniyorum. Esnaflara zarar vermesinler. Biz de mağduruz. Biz de burada para kazanmaya çalışıyoruz. Rahat bırakmıyorlar bizi bir türlü. Her gün bir malzememiz çalınıyor. Varil, matkap, iskele. Sesleniyorum, yapmasınlar. 40-45 bin TL bir zararımız var. Emniyete de söyledik sağ olsunlar ilgileniyorlar ama burada malzemenin başında 24 saatte nöbet tutamazlar. Olmadık saatlerde geliyorlar. Sabah 04.00- 04.30 gibi gelip malzemeleri çalıp gidiyorlar.”

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18