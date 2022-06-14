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Gübre fabrikasında üzerine amonyak fışkıran işçi yanarak hastanelik oldu

Samsun’da gübre fabrikasında üzerine amonyak fışkırması sonucu çeşitli yerlerinden yanarak yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 14.06.2022, 15:15
Gübre fabrikasında üzerine amonyak fışkıran işçi yanarak hastanelik oldu

Samsun’da gübre fabrikasında üzerine amonyak fışkırması sonucu çeşitli yerlerinden yanarak yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan Toros Samsun Tarım Üretim Tesislerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gübre fabrikasındaki gaz dedektörünün kalibrasyon alarmını yapan Gürkan K.(33), borudan amonyak fışkırması sonucu çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Fabrikaya ait ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gürkan K. acil servisteki ilk müdahalesinin ardından yanık merkezinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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