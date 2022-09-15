Guatemala’da bağımsızlık günü kutlamalarında izdiham çıktı: 9 ölü, 20 yaralı

Guatemala’da bağımsızlık günü kutlamaları sırasında çıkan izdihamda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Guatemala’nın Quetzaltenango kentinde bağımsızlık gününü kutlamak için düzenlenen bir konserde izdiham çıktı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybeden 9 kişiden 2’sinin çocuk olduğunu bildirdi. Hayatını kaybedenlerin henüz kimliğinin tespit edilmediği belirtirken, görgü tanıkları organizatörlerin giriş- çıkışları kapattığını ancak arkadan gelenlerin kapının açık olduğunu düşünerek birbirlerini ittiğini ve izdiham çıktığını söyledi.