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GTO Eski Başkanı Bartık’a FETÖ’ye yardımdan verilen ceza onandı

GaziantepTicaret Odası (GTO) Eski Başkanı Eyüp Bartık’a yargılandığı FETÖ/PDY davasında ’silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan verilen 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası hukuka uygun bulunarak onandı.

Asayiş 07.10.2021, 12:46
GTO Eski Başkanı Bartık’a FETÖ’ye yardımdan verilen ceza onandı

GaziantepTicaret Odası (GTO) Eski Başkanı Eyüp Bartık’a yargılandığı FETÖ/PDY davasında ’silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan verilen 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası hukuka uygun bulunarak onandı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yapılan itiraz üzerine dosyada incelemede bulundu. Yerel mahkemenin verdiği kararda bir isabetsizliğin bulunmadığına hükmeden daire kararın yerinde olduğuna hükmederek Bartık’ın 2 yıl 7 ay 7 gün olan cezasını onadı.

Gaziantep Eski Ticaret Odası Başkanı Bartık, başkanlığı döneminde terör örgütü FETÖ/PDY’nin finans kaynaklarından Bank Asya’ya, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in çağrısı üzerine 30 Ocak 2014 tarihinde 500 bin TL yatırılması yönünde talimat verdiği iddiası üzerine hakkında dava açılmıştı. Dava neticesinde Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesince Eyüp Bartık’a 2 yıl 7 ay 7 günlük hapis cezası verilmişti.

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