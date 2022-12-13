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Greyderin lastiğinin patlaması kamerada
Samsun’da hava basılması sırasında patlayan greyderin lastiği, çalışanın ölümüne yol açtı. Olay anının görüntüleri ortaya çıktı.
Asayiş 13.12.2022, 16:29
Samsun’da hava basılması sırasında patlayan greyderin lastiği, çalışanın ölümüne yol açtı. Olay anının görüntüleri ortaya çıktı.
Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi’nde bulunan iş makineleri tamirci dükkanında meydana gelen olayda 21 yaşındaki Ali Aydın, greyderin tekerini şişirdiği sırada tekerlek patladı. Patlamanın etkisiyle tekerlekten çıkan metal gence çarptı. 2 aydan fazla yoğun bakımda kalan Ali Aydın yaşam savaşını kaybetti.
Ali Aydın’ın hayatını kaybettiği iş kazası ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.