Greenpeace aktivistleri, Avrupa Merkez Bankası’nın çatısına paraşütle indi

Greenpeace aktivistleri fosil yakıt protestoları kapsamında Avrupa Merkez Bankası’nın çatısına paraşütle inerek, fosil yakıt karşıtı pankart açtı.

Çevre grubu Greenpeace aktivistleri, fosil yakıt protestoları kapsamında Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) çatısına paraşütle indi. ECB’nin fosil yakıt üreten firmalarla olan bağlantılarını protesto eden aktivistler, “İklim katillerine fon sağlamayı durdur” yazılı pankart açtı.

ECB tarafından güvenlik ihlalini doğrulanırken, polisin haberdar edildiği aktarıldı. Protesto nedeniyle tutuklama yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

Protesto, Greenpeace tarafından hazırlanan “Greening the Eurosystem Collateral Framework” adlı yeni raporun açıklanmasından hemen ardından gerçekleşti. Greenpeace International Müdürü Jennifer Morgan, protestonun ardından ECB’den fosil yakıtları üreten firmaları desteklemek yerine, daha doğa dostu çözümlere destek vermesini istedi.

ECB, daha önce tüm sektörlerini iklim sorunları üzerinde çalışmak üzere bir iklim değişikliği merkezi kurdu. Ancak banka, fosil yakıt şirketlerine fon sağlamayı durdurmak için yatırım politikalarını henüz değiştirmedi.