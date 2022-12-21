Gözyaşlarına hakim olamadılar: Köpeğin yaşaması için dakikalarca kalp masajı yaptılar

Edirne’de zehirlendiği öne sürülen köpeğin fenalaştığını gören vatandaşlar, köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptı. Köpeğin hayata tutunması için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar, kimi zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Edirne’nin Saraçlar Caddesi’nde esnafın sevimli can dostlarından olan köpeğin aniden fenalaştığını gören esnaf ve vatandaşlar seferber oldu. Kısa sürede çok sayıda vatandaş ve esnaf, köpeğe su içirip yoğurt yedirdi. Köpeğin dakikalar geçtikçe fenalaştığını gören bir esnaf, uzun süre köpeğe ’Hadi kızım’ diyerek kalp masajı yaptı. Anne köpeğin zor anlar yaşadığını gören vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı. Baygın haldeki köpek, veteriner kliniğine götürüldü.

"Yere yığıldı, tepki vermemeye başladı"

Köpeğe dakikalarca kalp masajı yapan Saraçlar Caddesi esnafından Bahattin Jeril, "Köpeğin yerde yattığını gördüm. Elimizden gelen her şeyi yaptık, ardından veteriner arkadaş kliniğe götürdü. İnşallah iyi olur ama durumu biraz kötüydü" dedi. Bir diğer esnaf Ufuk Tavukçu da, "Hayvan gelip aniden istifra etmeye başladı. Bitkin bir halde yerde yatmaya başladı. Bir şeyler yapmaya çalıştık, inşallah kurtulur. Veteriner, zehirlenme olduğunu söyledi" şeklinde konuştu. Saraçlar Caddesi esnafından Fuat Uçucu, "Yere yığılan köpek belli bir süre sonra tepki vermemeye başladı, müdahale ettik. Ardından gelen veteriner durumunun iyi olmadığını söyledi. Köpek istifra ettiğinde ağzından et parçaları çıktı" diye konuştu.