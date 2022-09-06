Gözyaşları içinde aradığı sokak köpeğini bulana ödül verecek

Antalya’da yaşayan Figen Özkan, 3 yıldır sokakta beslediği sokak köpeğinin bir anda ortadan kaybolmasının hüznünü yaşıyor. Elinde broşürler ile gözyaşları arasında köpeği arayan Özkan, bulana 500 TL ödül verecek.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesinde bulunan bir parkta geçtiğimiz günlerde yaşandı. Figen Özkan’ın evinin yakınında bulunan parkta her gün beslediği sokak köpeği bir anda ortadan kayboldu. Aradan 3 gün geçmesine rağmen köpeğe bir türlü ulaşamayan ve bastırdığı broşürleri park alanlarına asan Özkan, gözyaşları içinde köpeğini arıyor. Özkan, köpeği bulana ise 500 TL ödül verecek.

"3 gündür uyku uyumuyorum"

Köpeğin kaybolma süreci hakkında bilgi veren Özkan, "Ben 3 yıldır bakıyordum. Orada yatarken bir teyzemiz bir çığlık duyuyor, daha sonra dışarı çıkıyor. Köpeği çırpınırken buluyorlar. Ne olduğunu anlamadan köpek kaçıyor. Kimse yardımcı olup da veterinere götürmüyor. Oradan tekrar ne olduğunu anlamadığımız şekilde kaçıyor. Sonra kaybediyorlar. Bütün aşıları karneleri tamamdı. O kadar harika bir köpekti, 3 gündür uyku uyumuyorum. Ne olduğunu bilemiyorum. Öldü mü?” dedi.

500 TL ödül

Köpeğe ne olduğu hakkında bir fikir sahibi olmadığını belirten Özkan, “Bazen yolda yatıyordu. Belki üzerinden bir araç geçti. İnanın bir fikrimiz yok. Broşürler bastırdım. Her yere ilan attım. 500 TL ödül vereceğim. Maddiyet önemli değil, yeter ki bulunsun. Ömrümün sonuna kadar bulana minnet duyarım. Bulana hep duacı olacağım. Burada o kadar duyarlı insan var diyordum ama 5 dakikalık mesafeye veterinere götürmemişler. Umarım bir yerde tedavi ediliyordur” sözlerine yer verdi.