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Gözünden arının soktuğu kişi hastanelik oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde gözünden arının sokması sonucu fenalaşan bir kişi, hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş 12.07.2022, 10:07
Gözünden arının soktuğu kişi hastanelik oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde gözünden arının sokması sonucu fenalaşan bir kişi, hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu’ya bağlı Yaraşlı Mahallesinde ikamet eden Uğur Y. (56), sağ göz kapağına yapışan arının sokması sonucu bir anda fenalaştı. Arı sokmalarına karşı alerjisi olduğu öğrenilen Uğur Y. için yakınları ambulans çağırdı. Durumunun ağırlaşması üzerine yakınları tarafından Kulu Devlet Hastanesine kendi araçlarıyla götürülmek istenen Uğur Y., yolda karşılaştıkları ambulansa alınarak Kulu Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Uğur Yağcı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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