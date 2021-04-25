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Gözaltına alınan WeBitcoin CEO’sunun korona testi pozitif çıktı

İşlemlerini durdurma kararı sonrası MASAK tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konulan ve gözaltına alınan kripto para platformu WeBitcoin’in CEO’su İlker B.’nin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Asayiş 25.04.2021, 15:30
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Gözaltına alınan WeBitcoin CEO’sunun korona testi pozitif çıktı

İşlemlerini durdurma kararı sonrası MASAK tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konulan ve gözaltına alınan kripto para platformu WeBitcoin’in CEO’su İlker B.’nin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kripto para platformu WeBitcoin’in piyasada yaşanan olaylar sonrası işlemlerini durdurma kararı üzerine MASAK tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konularak, şirketin CEO’su İlker B. ile birlikte şirketin 3 çalışanı ve eşi Güliz B. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmıştı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri öncesi hastaneye sağlık kontrolüne götürülen İlker B.’nin Covid-19 testi pozitif çıktı.
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