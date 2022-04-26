Gözaltına alınan eski HDP il başkanı serbest bırakıldı

Silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve Adıyaman Adliyesine sevk edilen eski HDP Gaziantep İl Başkanı ve milletvekili adayı M.A. ile 1 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde PKK/KCK’ya üye olmak suçlarından aranan B.A. Şırnak’ta, M.A. ise Gaziantep’teki adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan her iki şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.A.’nın Adıyaman Üniversitesinde okuduğu zamanlarda Karapınar Mahallesinde kundaklanma olayına karıştığı, 2020-2021 yıllarında HDP Gaziantep İl Başkanlığı yaptığı ve 2018 yılı genel seçimlerde ise HDP 9.sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Burada mahkemeye çıkarılan her iki şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.