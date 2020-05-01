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Gözaltına alınan DİSK’liler serbest bırakıldı

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Taksim'e çelenk bırakmak için yürümek isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile 15 sendika yöneticisi polis tarafından gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, DİSK üyelerinin sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara aykırı davrandıkları ve polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıklarını duyurdu.

Gözaltına alınan DİSK’liler serbest bırakıldı

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Taksim'e çelenk bırakmak için yürümek isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile 15 sendika yöneticisi polis tarafından gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, DİSK üyelerinin sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara aykırı davrandıkları ve polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıklarını duyurdu.

01 Mayıs 2020 Cuma 14:48
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Gözaltına alınan DİSK’liler serbest bırakıldı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada gözaltı işlemi yapılanların ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldığı duyuruldu. Açıklama şöyle:

* 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak üzere valiliğimize 9 başvuru yapılmıştır. Konfederasyonlar ve sendikalar tarafından yapılan başvurular valiliğimizce değerlendirilerek, sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla tamamına izin verilmiş ve bu izninin kapsamı önceden kendilerine bildirilmiştir.

* Bazı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve konfederasyonlar tarafından 30 Nisan 2020 tarihinde Kazancı Yokuşu’na bu kapsamda çiçek bırakılmıştır. Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakma talebiyle başvuru yapan Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen., Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, Sahim-Sen, Sime-Sen. ve Türk-İş, önceden kararlaştırılan şekilde bugün faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir.

* Ancak, Disk Genel Merkez binasındaki sendika yetkilileri tarafından, çelenk bırakmak için toplu olarak Taksim Meydanı’na yürümek istedikleri bildirilmiştir. Talepte bulunanlara Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı olduğu, yapılmak istenen yürüyüşün sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı, diğer sendikaların yaptığı gibi kendi özel araçlarıyla gidebilecekleri, eğer ihtiyaç duyuluyorsa temin edilen aracı da kullanabilecekleri izah edilmiştir.

* Bütün bunlara rağmen Taksim Meydanı’na yürümekte ısrar ederek, yapılan yasal uyarıları kabul etmeyen ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan gruba Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gözaltı işlemi yapılmıştır.

* Gözaltı işlemi yapılanlar, ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılmıştır.

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