Gözaltına alınan belediye başkanın ifadesi ortaya çıktı

Depremin en çok etkilediği ilçelerden biri olan Nurdağı’nda gözaltına alınan Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ilk ifadesinde, eskiden müteahhitlik yaptığını başkan olduktan sonra şirketi kardeşine devrettiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden ağır hasar alan ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ilk ifadesinde çok sayıda akrabasını kaybettiğini ve eskiden müteahhitlik yaptığını ancak başkan olduktan sonra şirketi kardeşine devrettiğini söyledi.

Nurdağı’nda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği site ve apartmanların müteahhitliğini yapan, aynı zamanda Nurdağı Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu’nda görevli Yunus Kaya, perşembe günü Mersin’de yakalandıktan sonra tutuklandı. Yunus Kaya’nın, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın kardeşine ait inşaat şirketiyle ortak projeler yaptığı belirlendi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, gözaltına alındı.

“Başkan olunca şirketi kardeşime devrettim”

Çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Ökkeş Kavak’ın, ilk ifadesinde, deprem felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak’a devrettiğini söylediği öğrenildi.