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Göynük’te orman yangını kontrol altına alındı

Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Asayiş 05.06.2022, 23:34
Göynük’te orman yangını kontrol altına alındı

Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesine bağlı Kızılkuyu mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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