Gövdesinde zararlı mantar bulunan geminin demirlemesine izin verilmedi

Avustralya’da gövdesinde zararlı mantar tespit cruise gemisinin limana yanaşmasına izin verilmedi. Gemi yüzlerce yolcusuyla denizde mahsur kaldı.

Yeni Zelanda’dan bir hafta önce yola çıkan ve Avustralya’nın Adelaide kentine ulaşan Viking Orion isimli cruise gemisinin gövdesinde zararlı mantar tespit edilmesi nedeniyle limana yanaşmasına izin verilmedi. Demirlemesine izin verilmeyen gemideki yaklaşık 800 yolcu, açık denizde mahsur kaldı.

Geminin daha önce de Yeni Zelanda’nın Christchurch ve Dunedin kentleri ile Avustralya’nın Hobart kentindeki limanlara yanaşmasına izin verilmediği belirtildi. Avustralyalı yetkililer geminin Avustralya sularına girmeden önce gövdesindeki biyolojik kirliliğin temizlenmesini talep etti.

Gemi şirketi tarafından, Avustralya sularının dışında demirleyen geminin temizlenmesi için profesyonel dalgıçlar görevlendirildiği ifade edildi.

Gemi kaptanı Marko Snajdar, Cuma günü yaşananlardan dolayı yolculara bir özür mektubu yazdı. Snajdar, geminin ülkeye dönmesinin ardından şirketin yolculara tazminat teklifinde bulunacağını söyledi.