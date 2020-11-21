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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 2 kişi intihara kalkıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Görünmez kaza kameralara yansıdı
Bursa’da sokak üzerinde hiçbir şeyden habersiz bekleyen adama, geri manevra yapan minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç yeniden ayağa kalktı.
Asayiş 21.11.2020, 09:16
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Bursa’da sokak üzerinde hiçbir şeyden habersiz bekleyen adama, geri manevra yapan minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç yeniden ayağa kalktı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sokakta ileri doğru gidip geri manevra yapan bir minibüs, bekleyen adama çarptı.
Adam, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Ancak genç adam saniyeler içinden yeniden kalktı.
Çarpan minibüs sürücüsü ise ne olduğunu fark edemeden durdu.Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.