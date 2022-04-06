Görme engelli vatandaş tefeci mağduru: Senedi 22 bin sandı 42 bin çıktı

İzmir’de, arkadaşının yerine bankadan kredi çeken ve arkadaşının taksitleri ödememesiyle mağdur olan görme engelli vatandaş, çareyi tefeciden borç almakta buldu. Gözleri görmeyen adam, 10 bin lira karşılığında 22 bin lira ödemeyi kabul etse de, imzaladığı senedin sonradan 42 bin lira olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan Ahmet Korukeser (42), 13 yıl önce belediyede ağır taşıt şoförlüğü yaparken geçirdiği iş kazası sonucu görme yetisinin büyük kısmını kaybetti. Yüzde 68 görme engeli bulunan Korukeser, geri ödemesi karşılığında çocukluk arkadaşının yerine bankadan kredi çekti. Arkadaşının bir süre sonra kredileri ödememesi nedeniyle banka tarafından maaşına haciz konuldu. Kirasını ve faturalarını ödeyemeyecek hale gelen görme engelli vatandaş, bankalardan kredi çekemeyince çareyi tefeciden borç almakta buldu.

22 bin lira karşılığında 10 bin lirayı kabul etti, gerçeği öğrenince şoke oldu

Çaresiz kaldığını söyleyen Ahmet Korukeser, yüksek faizle senet imzalatarak borç veren bir kişi ile iletişime geçerek, 22 bin lira geri ödeme karşılığında 10 bin lira borç aldı. Tefeciyle Bayraklı ilçesinde bir yerde buluştuklarını ve burada 22 bin lira geri ödeme şartıyla senet imzaladığını söyleyen talihsiz adam, internetten borçlarını araştırırken, imzaladığı senedin 42 bin lira olduğunu öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan Korukeser, borçlarından dolayı maaşının tamamına el konulduğundan kirasını ve faturalarını ödeyemediğini söyledi.

"Nasıl yapacağım, nasıl çözeceğim bilmiyorum"

Çok zor durumda olduğunu belirten Ahmet Korukeser, "Benim arkadaşımın sıkıntıları vardı. Bir gün bana gelip durumunu anlattı. Ben de iyi niyetli olduğum için ’Tamam ben sana yardımcı olurum’ dedim. Her ay bana ödemesi şartıyla kredi çekeceğimi söyledim. O zamanın parası 38 bin lira kredi çektik. Aydan aya ödemesi vardı. Bu ödemeler aksadı. Aksayınca bu sefer ben kiralarımı verememeye başladım. Tamamen ortada kaldım. Bu sefer de ’Senet karşılığı 10 bin lira para alıyım, kiralarımı ödeyeyim, ondan sonra da bir şekilde düzeltirim’ dedim. Bu işleri yapan bir arkadaştan senet karşılığı 10 bin lira bir para aldım. Bana 22 bin lira senetlendi. Yalnız senet 42 bin liraymış. Benim görme engelim var. Ben senedi okuyamadım. Bu imzayı atıp 10 bin lirayı aldım. Kendim bunu zamanla araştırdım. E-Devlet sisteminden girip baktım. Bu 22 bin lira denen borç 42 bin lira olarak gözüküyor. Bu seferde maaşımın 4/4’üne bloke kondu. Ben bu parayı almak için imza attım. Tamamen sıkıştım kaldım. Kıpırdayamıyorum. Nasıl yapacağım, nasıl çözeceğim bilmiyorum" dedi.

“Sana 10 bin lira vermedim, 42 bin lira para verdim” dedi

Tefecinin kendisine 22 bin lira yerine 42 bin liralık senede imza attırdığını öğrendiğinde kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyen Ahmet Korukeser, "Kendisiyle görüştüm ve bana 42 bin lira para verdiğini söyledi. Ben de10 bin lira para aldığımı, 22 bin liralık senede imza attırdıklarını ve borcumun 42 bin lira çıktığını söyledim. Sonra da bana ’Sen bir şey yapamazsın’ dedi. Ben de gereken hukuki işlem neyse ona başvuru yapacağımı bildirdim. Şu an ki durumum içler acısı. 10 aydır kiramı dahi ödeyemiyorum. Ev sahibim arayıp evi boşaltmamı istiyor. Benim zaten gözlerim görmüyor, yüzde 68 engelliyim ve çalışma şansım yok. Kendim ağır vasıta şofördüm. Şoförlük de yapamam. Bilmiyorum nasıl olacak" diye konuştu.