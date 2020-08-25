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Görme engelli komşusunu başından bıçaklayan zanlının cezaî ehliyeti var

ADLI TIP 'TA 3 DAKİKA MUAYENE EDİLDİĞİNİ SÖYLEYEN EMİRHAN MORÇİÇEK, TAHLİYESİNİ İSTEDİ, MAHKEME REDDETTİ.

Asayiş 25.08.2020, 12:05
Görme engelli komşusunu başından bıçaklayan zanlının cezaî ehliyeti var

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde geçen yıl görme engelli komşusunu bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Adlî tıpta 3 dakika muayene edildiğini söyleyen Emirhan Morçiçek tahliyesini istedi, mahkeme reddetti.

Olay 3 Ocak 2019 tarihinde Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Selime Kul (54), evin penceresinden ekmek getiren görme engelli eşi Hüsamettin Kul’a sepeti sarkıttı. Elindeki ekmeği sepete koyan 5 çocuk babası Hüsamettin Kul, yoldan geçen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen komşusu Emirhan Morçiçek’in saldırısına uğradı. Emirhan Morçiçek, üzerinde taşıdığı bıçağı Hüsamettin Kul’un başına sapladı. Eşinin gözü önünde yaralanan Hüsamettin Kul, başına saplanan bıçakla birlikte komşuları tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Emirhan Morçiçek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hüsamettin Kul ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Emirhan Morçiçek’in (25) ifadesi tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Olayda yaralanan Hüsamettin K. ve eşi ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, adlî tıp raporunun kendilerine ulaştığını, sanığın cezaî ehliyetinin tam olduğunun belirlendiğini ifade etti. Sanık Emirhan Morçiçek ise savunmasında, yaklaşık 8 ay tedavi gördüğü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kendisine cezaî ehliyeti olmadığı yönünde rapor verildiğini söyledi. Sanık, Adli Tıp Kurumunda 3 dakika muayene edildiğini öne sürerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına ve Hüsamettin Kul un yaralanmasına dair istenen raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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