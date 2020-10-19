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Görme engelli kadın doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu

GÖRME ENGELLİ BİR KADIN DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Asayiş 19.10.2020, 16:02
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Görme engelli kadın doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu

Malatya’da ilk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirilen olayda görme engelli olduğu ileri sürülen bir kadın evinde ölü bulundu.

Olay, 13.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın son katında kız kardeşi ile birlikte yaşan Şeymanur Ç. (69) pazar dönüşünde sonra eve gelen kardeşi tarafından kapının üzerinde geçen doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Şeymanur Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk belirlemelere göre, polis ekiplerinin intihar olarak değerlendirdiği olayda Şeymanur Ç.’nin cenazesi cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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