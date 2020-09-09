Görevi başında rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu
TUNCELİ’DE GÖREV YAPAN ISPARTA KEÇİBORLULU JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN ÇATAL, GÖREV SIRASINDA RAHATSIZLANARAK ŞEHİT OLDU.
Tunceli’de görev yapan Isparta Keçiborlu nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Isparta Keçiborlu doğumlu olan Çatal’ın ailesine Keçiborlu Kaymakamlığı tarafından haber verildiği öğrenildi.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Tunceli İl Merkez Jandarma Komutanlığı Alacık Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, meydana gelen hidrofor arızasını gidermek maksadıyla Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığına görevlendirilmiş, çalışma esnasında rahatsızlanması sebebiyle helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”
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