Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde göreve giden polis ekibi kaza yaptı. Kazada yaralanan olmaması ise rahat bir nefes aldırdı.

Kaza, Şekerpınar Mahallesi Nazmi Balcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 41 A 7449 plakalı Ford marka polis aracı, Mercedes marka başka bir otomobille çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.