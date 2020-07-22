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Görevden uzaklaştırılan HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir tutuklandı
HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN VE GÖZALTINA ALINAN, İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILAN HDP'Lİ BATMAN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET DEMİR TUTUKLANDI.
Asayiş 22.07.2020, 19:28
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İçişleri Bakanlığınca hakkında terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Batman Belediyesi eski Başkanı HDP’li Mehmet Demir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve görevinden uzaklaştırılan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, HDP il binasından çıkarken İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Demir Diyarbakır’a sevk edildi. Demir, Diyarbakır’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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