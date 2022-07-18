Görevden dönen itfaiye aracı yan yattı: 1 itfaiye eri yaralı

Ordu’da, sağanak yağış sonrası yolda mahsur kalan bir otomobili kurtardıktan sonra geri dönen itfaiye aracı, yolda oluşan su birikintisi nedeniyle yoldan çıkarak yan yattı. Kazada, bir itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış nedeniyle burada bulunan derede aniden taşkın meydana geldi, yolda su birikintisi oluştu. Bu esnada ihbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Göreve giden itfaiye ekipleri, yolda mahsur kalan aracı kurtardıktan sonra geri dönüş yoluna geçti. Bu esnada yolda oluşan su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkan C.E. idaresindeki 52 K 6123 plakalı itfaiye aracı, yol kenarına yan yattı. Kaza nedeniyle araçta bulunan itfaiye eri Y.P., hafif şekilde yaralandı.

Yaralı itfaiyeci, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan iş makineleri ve personeller ile sahada bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin çeşitli noktalarında meydana gelen ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.