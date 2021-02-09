Görenler ne yaptığını anlamaya çalışıyor

Bursa’nın İznik ilçesinde kısıtlama saatlerinde sokakta gezen bir vatandaşın yaptığı hareketler şaşkınlığa sebep oldu. O anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan Caddesi üzerinde gece 00.30 saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir vatandaşın yaptığı hareketler şaşkınlığa sebep oldu. Kısıtlamada evde olması gerekirken yolun ortasında anlamsız hareketler yapan bir kişi anbean görüntülendi. Ne yapmaya çalıştığı anlaşılmayan şahsın kim olduğu ise ilçede merak konusu oldu.