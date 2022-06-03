Göreleli dolmuş şoförlerinin durak eylemi

Giresun’un Görele ilçesinden Trabzon’a yolcu taşıyan şoförler, kendilerine Trabzon’da durak yeri gösterilmemesi nedeniyle ilçede eylem yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında eylem yapan şoförler, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde konvoy yapıp , ardından kontak kapatıp basın açıklaması yaptı. Trabzon’da kendilerine durak yeri gösterilmediği için 10 gündür işe çıkamadıklarını ileri süren şoförler, hem yolcuların hem de şoför esnafının mağdur olduğunu belirttiler.

Görele-Trabzon hattındaki şoförlere durak yeri gösterilmediğini ve bunun için mağduriyetler yaşandığını belirten Durak Sözcüsü Ömer Gemici, “Gerekli evraklarımız tam olmasına rağmen bir yer gösterilmediği için Trabzon’a gidemiyoruz. Pandemi sürecinden çıktık borçlu esnafımız var ekonomik şartlar ortada. Yetkililerimize sesleniyoruz ,bizler mağduriyet yaşıyoruz ve bu sorunu çözmesi gerekenleri göreve davet ediyoruz. Yolcularımız, insanlarımız, esnaflarımız ve hastalarımız mağdur hep beraber mağduruz. Bizim için Trabzon-Giresun ayrımı yok, biz bu bölgenin insanıyız. Tüm Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Bize hakkımız olanı verin ve çalışan arkadaşlarımızın can ve mal güvenliğini acilen sağlayın. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyız. Vergimizi ödüyoruz. Bugün burada yaptığımız yol kapatma eylemi değil, sesimizi duyurma eylemidir. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Haklı mücadelemizde bize destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Görele şoför esnafının eyleminde yanlarında bulunan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ise “Esasında bu gün burada bu şekilde toplanmayı istemezdik, ancak tabi esnafımızın bir talebi olduğunda bizde sesiz kalamazdık yanlarında olmak durumundayız. Ben inanıyorum ki özellikle Trabzon’daki Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Emniyet Müdürümüz bu 20 yıla yakın bir süreden beri devam eden durak sorununa kalıcı bir çözüm bulunacaktır” diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından eylem olaysız bir şekilde sona erdi.