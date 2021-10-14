banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu!
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu!
"Bu yılki asgari ücret 45 yıla bedel olacak"
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi

Gördes’te 46 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi şüphesi

Manisa’nın Gördes ilçesinde eğitim-öğretim veren bir ortaokulun 46 öğrencisi, okul dışında verilen yemekten yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Kusma ve bulantı şikayeti olan 46 öğrenciden 19’u gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılırdı.

Asayiş 14.10.2021, 15:53
Gördes’te 46 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi şüphesi

Manisa’nın Gördes ilçesinde eğitim-öğretim veren bir ortaokulun 46 öğrencisi, okul dışında verilen yemekten yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Kusma ve bulantı şikayeti olan 46 öğrenciden 19’u gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılırdı.

Edinilen bilgiye göre, Gördes Çiğiller 75. Yıl Ortaokulu’nda okuyan 46 öğrenci, öğle arasında okul dışında dağıtılan yemekten yedi. Yemeğin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşayan 46 öğrenciden 19’u gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gördes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede çocukların durumu hakkına bilgi alan veliler, çocukların durumlarının iyi olduğu ve yedikleri pilav ve ayrandan dolayı rahatsızlandıklarını belirtti.

Öte yandan, tavuklu pilav ve ayrandan oluşan yemeğin vatandaşlara dağıtılmadan önce öğle arasına çıkan öğrencilere verildiği, yaşanılan gıda zehirlenmesi şüphesinin ardından ise yemeğin iptal edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gıdadan numune alındığı bildirildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1