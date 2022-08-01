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Gönen’den 2 motosiklet çalan şüphelileri jandarma yakaladı

Balıkesir’in Gönen ilçesinden çalınan motosikletler ve hırsızlık şüphelileri, Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı kırsal Salur Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 01.08.2022, 17:20
Gönen’den 2 motosiklet çalan şüphelileri jandarma yakaladı

Balıkesir’in Gönen ilçesinden çalınan motosikletler ve hırsızlık şüphelileri, Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı kırsal Salur Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde iki adet motosikletin çalınması olayı ile ilgili olarak Salur Jandarma Komutanlığı çalışma yürüttü. Ekipler, sorumluluk sahası olan kırsal Çakırca Mahallesi’nde çalındığı bildirilen motosikletler ile ilgili araştırma yaptı. Elde edilen istihbari bilgiler neticesinde motosikletleri iki kardeş şüpheli Y.A. ve D.A.’nın çaldığı tespit edildi. Şüpheliler, motosikletlerle suçüstü yakalandı. Adli işlemleri nedeniyle motosikletlerin ve iki şüpheli Y.A. ve D.A.’nın Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği, motosikletlerin ise Salur Jandarma Komutanlığı tarafından sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

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