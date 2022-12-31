Gönen’de kaçak sigara operasyonu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar ve operasyonda 55.000 adet dolu makaron ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, Gönen ilçesinde kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliye ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 55.000 adet dolu makaron ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanıp haklarında adli işlemler başlatıldı.