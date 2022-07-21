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Gönen depremi Çanakkale’yi de salladı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Çanakkale’de de hissedildi. Yenice ilçesinde yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Asayiş 21.07.2022, 19:39
Gönen depremi Çanakkale’yi de salladı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Çanakkale’de de hissedildi. Yenice ilçesinde yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde saat 18.44’te yerin yaklaşık 12,32 kilometre derinliğinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale’de de hissedilen deprem, bölgeye en yakın yerleşim yerlerinden Yenice ilçesinde de paniğe neden oldu. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, bölgede can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

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