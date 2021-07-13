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Gölette boğularak ölen Uzman Onbaşı gözyaşları arasında defnedildi

Malatya’da girdiği baraj gölünde hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Okan Karaca, gözyaşları arasında defnedildi.

Asayiş 13.07.2021, 14:15
Gölette boğularak ölen Uzman Onbaşı gözyaşları arasında defnedildi
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Malatya’da girdiği baraj gölünde hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Okan Karaca, gözyaşları arasında defnedildi.

Malatya’nın Kale ilçesinde yaşanan olayda görevli olduğu Şanlıurfa’dan izne gelen Piyade Onbaşı Okan Karaca (27), kayısı kasalarını yıkadığı sırada serinlemek amacıyla girdiği Karakaya Baraj Gölünde hayatını kaybetti. Kale Merkez Camii bahçesine getirilen Karaca’nın Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Nurşide Karaca ve kardeşleri gözyaşlarına boğulurken baba Mehmet Karaca ise güçlükle ayakta durabildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Karaca’nın cenazesi Kale İlçe Mezarlığında gözyaşları içerisinde defnedildi.

Cenaze namazına 2. Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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