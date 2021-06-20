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Gölete düşüp ağır yaralanan adam kurtarılamadı

Kayseri’nin Develi ilçesinde gölete düşerek ağır yaralanan 47 yaşındaki adam kurtarılamadı.

Asayiş 20.06.2021, 19:38
Gölete düşüp ağır yaralanan adam kurtarılamadı

Kayseri’nin Develi ilçesinde gölete düşerek ağır yaralanan 47 yaşındaki adam kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köseler Mahallesinde meydana gelen olayda, Salih İ. (47) mahallede bulunan gölete düştü. Suda çırpınan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların yardımı ile Salih İ. sudan çıkarıldıktan sonra haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Salih İ. hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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