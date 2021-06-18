banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlıyor
Veyis Ateş Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlıyor
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!

Gölete düşen göçmenin cansız bedeni bulundu

Van’ın Çaldıran ilçesinde gölete düşen düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu.

Asayiş 18.06.2021, 18:26
Gölete düşen göçmenin cansız bedeni bulundu

Van’ın Çaldıran ilçesinde gölete düşen düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu.

Çaldıran ilçesindeki Sarıçimen Mahallesi’nde bulunan gölete bir düzensiz göçmenin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölette AFAD Müdürlüğünden gelen dalgıçların yaptığı arama sonucunda düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Düzensiz göçmenin cenazesi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastane morguna kaldırıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
21°
hafif yağmur
banner493