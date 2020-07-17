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Gölete düşen çocuğu iple kurtardılar
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE OYUN OYNARKEN GÖLETE DÜŞEN ÇOCUĞU O SIRADA YÜRÜYÜŞ YAPAN BİR GENÇ İPLE SUYA GİRİP KURTARDI. O ANLAR AMATÖR KAMERAYA YANSIDI.
Asayiş 17.07.2020, 16:33
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken gölete düşen çocuğu, o sırada yürüyüş yapan bir genç iple suya girip kurtardı. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, İnegöl ilçesindeki Hikmet Şahin Kültür Parkı’nda meydana geldi. Gölet etrafında oynayan H.K. isimli küçük çocuk göletin eğimli olan beton kıyı kısmında oynarken yosunlar sebebiyle kayıp içine düştü. Olayı gören çevredekiler çocuğun yardımına koştu. Gölete giren bir genç çocuğu kurtardı. Çevredekilerin yardımıyla gölete atılan iple yukarıya çekilen çocuk ve genç vatandaşlar tarafından göletten çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonuyla kayıt altına alındı.
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