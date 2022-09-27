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Göle’deki depremde binadan başına tuğla düşen bir kişi yaralandı
Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde binadan başına tuğla düşen bir kişi yaralandı.
Asayiş 27.09.2022, 19:06
Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde binadan başına tuğla düşen bir kişi yaralandı.
Göle’de saat 17.08’de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çullu köyünde deprem anında dışarıda olan bir vatandaşın başına binadaki tuğla düştü. Yaralanan vatandaş olay yerine çağrılan ambulansla Göle Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.