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Göle’de orman yangını

Ardahan’ın Göle ilçesinde çobanların yaktığı ateş ormanlık alanda yangına neden oldu.

Asayiş 25.04.2021, 18:08
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Göle’de orman yangını

Ardahan’ın Göle ilçesinde çobanların yaktığı ateş ormanlık alanda yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Göle ilçesi Soğuksu mevkiinde çobanların yakmış olduğu ateş ormanlık alanda yangına neden oldu. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı sonrası Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ve belediyeye ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 5 dönümlük alanda makilik alan küle dönerken ağaçlara sıçrayan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
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