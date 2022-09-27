Göle’de jandarmadan vatandaşlara "evlere girmeyin" uyarısı

Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken jandarma ekipleri vatandaşları evlerine girmemeleri konusundan uyardı.

Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Jandarma ekipleri ilçe merkezi ve köylerde anonslar yaparak artçı depremlerin devam ettiği ve vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda uyarıyor.