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Göle’de durdurulan otomobilden tarihi eser fışkırdı

Ardahan’ın Göle ilçesinde Erzurum yolu güzergahında yapılan tarihi eser operasyonunda figürlü çanak, biblo, mızrak ucu, madalyon ve hançerle yakalanan 1’i emekli piyade uzman çavuş 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 21.09.2021, 09:54
Göle’de durdurulan otomobilden tarihi eser fışkırdı

Ardahan’ın Göle ilçesinde Erzurum yolu güzergahında yapılan tarihi eser operasyonunda figürlü çanak, biblo, mızrak ucu, madalyon ve hançerle yakalanan 1’i emekli piyade uzman çavuş 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş’tan Ardahan’a seyir halinde olan bir otomobilde tarihi eser kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Göle İlçe sınırına girdiği tespit edilen otomobil Erzurum yolu güzergahında bulunan Türbe mevkiinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş 1 adet figürlü çanak, 2 adet biblo, 2 adet mızrak ucu, 1 adet madalyon, 1 adet hançer ele geçirildi.

Tarihi eserlerle yakalanan 1’i emekli Piyade uzman çavuş ile Polis basın kartı bulunan şahısla birlikte toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, Kars Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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