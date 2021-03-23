banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
RTÜK HDP’ye “Hayır” dedi
RTÜK HDP’ye “Hayır” dedi
Sarıgül’den muhalefete eleştiri
Sarıgül’den muhalefete eleştiri
Borsa İstanbul yeşile döndü
Borsa İstanbul yeşile döndü
Android uygulamaları çöktü mü? Google'dan açıklama geldi
Android uygulamaları çöktü mü? Google'dan açıklama geldi

Göle’de 3 köy karantinaya alındı

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı 3 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak.

Asayiş 23.03.2021, 20:40
1
Göle’de 3 köy karantinaya alındı

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı 3 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak.

Ardahan’ın Göle ilçesinde 3 köyde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Küçük Altunbulak, Esenyayla ve Budaklı köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köylerde giriş ve çıkış kapatıldı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu