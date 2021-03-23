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Adana’nın Kozan ilçesinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu müstakil evde yangın çıkarken, evde bulunan 2’si çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri
Göle’de 3 köy karantinaya alındı
Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı 3 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak.
Asayiş 23.03.2021, 20:40
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Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı 3 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak.
Ardahan’ın Göle ilçesinde 3 köyde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Küçük Altunbulak, Esenyayla ve Budaklı köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köylerde giriş ve çıkış kapatıldı.